Токарев Руфман (Руф)
Место рождения
Дата рожденияМежду 1867 и 1876
Дата смертиПосле 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1867 и 1876
Отец: Токарев Степан (Стефан) Семенович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898
Сын: Токарев Василий Руфманович
Мать ребёнка: Токарева Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сухорукова Мария Рухмановна
Мать ребёнка: Токарева Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Токарев Степан Руфманович
Мать ребёнка: Токарева Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Токарева Дарья Матвеевна
Смерть
После 1933