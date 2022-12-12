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Токарев Руфман (Руф)

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Место рождения

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Между 1867 и 1876

Дата смерти

После 1933

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1867 и 1876

Отец: Токарев Степан (Стефан) Семенович

Мать: ?

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898

Сын: Токарев Василий Руфманович

Мать ребёнка: Токарева Дарья Матвеевна

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сухорукова Мария Рухмановна

Мать ребёнка: Токарева Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Токарев Степан Руфманович

Мать ребёнка: Токарева Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Токарева Дарья Матвеевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1933
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
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