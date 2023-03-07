Самойлова (Носкова) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Носкова) Ирина Павловна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.05.1893

Дата смерти

После 04.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1893

Отец: Носков Павел Спиридонович

Мать: Носкова Александра Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
07.05.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: Русской Борковки крестьянин - запасной рядовой Василий Яковлевич Строков Крестная: села Мусорки крестьянина Григория Герасимовича Кубарькова дочь девица Евдокия | Троицкий собор Ставрополя
Бракосочетание
14.07.1913

Муж: Самойлов Николай Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Сорокин и Носков По невесте: Терешин и Самойлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.03.1916
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