Гоштовт Людвик-Аполинарий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоштовт Людвик-Аполинарий

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Место рождения

Kaunas, Kaunas governorate, Russian Empire

Дата рождения

30.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1870

Отец: Гоштовт Анатолий Станислав Изидор

Мать: не указана

Kaunas, Kaunas governorate, Russian Empire
Рождение ребёнка
03.03.1903

Сын: Гоштовт Иван

Мать ребёнка: Гоштовт Олимпия

Ястржембинцы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоштовт Олимпия

Смерть
Неизвестно
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