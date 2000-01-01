Гоштовт Людвик-Аполинарий
Место рожденияKaunas, Kaunas governorate, Russian Empire
Дата рождения30.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1870
Отец: Гоштовт Анатолий Станислав Изидор
Мать: не указана
Kaunas, Kaunas governorate, Russian Empire
Рождение ребёнка
03.03.1903
Сын: Гоштовт Иван
Мать ребёнка: Гоштовт Олимпия
Ястржембинцы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоштовт Олимпия
Смерть
Неизвестно