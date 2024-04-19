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Павлович Антон Казимирович

Место рождения

застенок Стыгевичи, Двинский уезд, Краславский район

Дата рождения

09.06.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1895

Отец: Павлович Казимир Михайлович

Мать: Павлович (Лукашевич) Зофия Августовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлович Аделя

Рождение ребёнка
22.05.1931

Сын: Павлович Эдуард Антонович

Мать ребёнка: Павлович Аделя

Рождение ребёнка
11.11.1936

Сын: Павлович Витольд Антонович

Мать ребёнка: Павлович Аделя

Рождение ребёнка
1940

Сын: Павлович Анатолий Антонович

Мать ребёнка: Павлович Аделя

Смерть
Неизвестно

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