Павлович Антон Казимирович
Место рождениязастенок Стыгевичи, Двинский уезд, Краславский район
Дата рождения09.06.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлович Аделя
Рождение ребёнка
22.05.1931
Сын: Павлович Эдуард Антонович
Мать ребёнка: Павлович Аделя
Рождение ребёнка
11.11.1936
Сын: Павлович Витольд Антонович
Мать ребёнка: Павлович Аделя
Рождение ребёнка
1940
Сын: Павлович Анатолий Антонович
Мать ребёнка: Павлович Аделя
Смерть
Неизвестно