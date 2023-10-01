Карпеченкова (Лабзина) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпеченкова (Лабзина) Ольга Михайловна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1966

Отец: Лабзин Михаил Андреевич

Мать: Лабзина Нина Ивановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.12.1987

Муж: Карпеченков Сергей Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1990

Сын: Карпеченков Артем Сергеевич

Отец ребёнка: Карпеченков Сергей Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1995

Дочь: Карпеченкова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Карпеченков Сергей Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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