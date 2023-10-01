Карпеченкова (Лабзина) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.06.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1966
Отец: Лабзин Михаил Андреевич
Мать: Лабзина Нина Ивановна
Бракосочетание
25.12.1987
Рождение ребёнка
26.11.1990
Сын: Карпеченков Артем Сергеевич
Отец ребёнка: Карпеченков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
18.07.1995
Дочь: Карпеченкова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Карпеченков Сергей Александрович