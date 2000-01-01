Краснопёрова (Возякова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснопёрова (Возякова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

(ранее Юринской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

18.10.1870

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

(ранее Юринской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
23.02.1823

Дочь: Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Краснопёров Исидор Васильевич

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
15.04.1825

Дочь: Хиония Сидоровна

Отец ребёнка: Краснопёров Исидор Васильевич

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Курдюкова Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Краснопёров Исидор Васильевич

(ранее Мостовинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
24.07.1849

Дочь: Параскева Сидоровна

Отец ребёнка: Краснопёров Исидор Васильевич

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
02.11.1850

Сын: Краснопёров Никандр Сидорович

Отец ребёнка: Краснопёров Исидор Васильевич

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.10.1870
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
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