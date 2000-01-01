Краснопёрова (Возякова) Анастасия Ивановна
Место рождения(ранее Юринской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти18.10.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
(ранее Юринской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
23.02.1823
Дочь: Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Краснопёров Исидор Васильевич
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
15.04.1825
Дочь: Хиония Сидоровна
Отец ребёнка: Краснопёров Исидор Васильевич
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Курдюкова Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Краснопёров Исидор Васильевич
(ранее Мостовинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
24.07.1849
Дочь: Параскева Сидоровна
Отец ребёнка: Краснопёров Исидор Васильевич
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
02.11.1850
Сын: Краснопёров Никандр Сидорович
Отец ребёнка: Краснопёров Исидор Васильевич
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.10.1870
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)