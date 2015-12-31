Менажетдинов Рамиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.12.2015
ПолМужской
Отец
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.12.2015
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно