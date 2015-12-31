Менажетдинов Рамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менажетдинов Рамиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.12.2015

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Бахтиярова) Анися Абдрахмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.12.2015
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно

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