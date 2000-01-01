Шмитт (Schmitt) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)
Место рожденияРорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения10.09.1729
Дата смерти15.11.1772
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1729
Отец: Шмитт Иоганнес Михаэль
Мать: Хайц Анна Барбара
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
10.09.1729
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
20.05.1749
Жена: Финц Анна Мария
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
30.01.1764
Мать ребёнка: Финц Анна Мария
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
15.11.1772
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
16.11.1772
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция