Шмитт (Schmitt) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмитт (Schmitt) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)

Шмитт (Schmitt) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)

avatar

Место рождения

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

10.09.1729

Дата смерти

15.11.1772

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1729

Отец: Шмитт Иоганнес Михаэль

Мать: Хайц Анна Барбара

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
10.09.1729
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
20.05.1749

Жена: Финц Анна Мария

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
30.01.1764

Сын: Шмитт Иоганнес Михаэль

Мать ребёнка: Финц Анна Мария

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
15.11.1772
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
16.11.1772
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close