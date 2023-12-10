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Шибаев Никита Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1906 ст.

Сын: Шибаев Николай Никитич (Никитович)

Мать ребёнка: Шибаева Анна Александровна

Рождение ребёнка
10.10.1910 ст.

Сын: Шибаев Иван Никитич (Никитович)

Мать ребёнка: Шибаева Анна Александровна

Алибьево, Ногатинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1910 ст.

Сын: Шибаев Александр Никитич (Никитович)

Мать ребёнка: Шибаева Анна Александровна

Алибьево, Ногатинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шибаев Леонид Никитич (Никитович)

Мать ребёнка: Шибаева Анна Александровна

Алибьево, Ногатинская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шибаева Анна Александровна

Смерть
1937
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