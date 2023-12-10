Шибаев Никита Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1906 ст.
Сын: Шибаев Николай Никитич (Никитович)
Мать ребёнка: Шибаева Анна Александровна
Рождение ребёнка
10.10.1910 ст.
Сын: Шибаев Иван Никитич (Никитович)
Мать ребёнка: Шибаева Анна Александровна
Рождение ребёнка
10.10.1910 ст.
Сын: Шибаев Александр Никитич (Никитович)
Мать ребёнка: Шибаева Анна Александровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шибаев Леонид Никитич (Никитович)
Мать ребёнка: Шибаева Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937