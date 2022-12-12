Войтишкин (Войтихин) Лаврентий
Место рождения
Дата рожденияДо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828
Отец: Войтишкин ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1848
Рождение ребёнка
1849
Сын: Войтишкин Николай Лаврентьевич
Мать ребёнка: Войтишкина Супруга Лаврена
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Войтишкин Филипп Лавренов
Мать ребёнка: Войтишкина Супруга Лаврена
Рождение ребёнка
1851
Сын: Войтишкин Григорий Лавренов
Мать ребёнка: Войтишкина Супруга Лаврена
Рождение ребёнка
27.03.1853
Сын: Войтишкин Степан Лаврентьевич
Мать ребёнка: Войтишкина Супруга Лаврена
Смерть
Неизвестно