Войтишкин (Войтихин) Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойтишкин (Войтихин) Лаврентий

Войтишкин (Войтихин) Лаврентий

avatar

Место рождения

Нивки, Добрушский район, Гомельская область

Дата рождения

До 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828

Отец: Войтишкин ?

Мать: не указана

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Бракосочетание
Около 1848

Жена: Войтишкина Супруга Лаврена

Рождение ребёнка
1849

Сын: Войтишкин Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: Войтишкина Супруга Лаврена

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Войтишкин Филипп Лавренов

Мать ребёнка: Войтишкина Супруга Лаврена

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Войтишкин Григорий Лавренов

Мать ребёнка: Войтишкина Супруга Лаврена

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.03.1853

Сын: Войтишкин Степан Лаврентьевич

Мать ребёнка: Войтишкина Супруга Лаврена

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close