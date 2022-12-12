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Подтягина Матрона Силовна

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Место рождения

Поповское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

12.02.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Ивичев Сила Семёнович

Мать: не указана

Поповское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.08.1882 ст.

Сын: Капичев Емельян Федорович

Отец ребёнка: Капичев Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капичев Федор Михайлович

Смерть
12.02.1910 ст.
Ермолово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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