Подтягина Матрона Силовна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти12.02.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Ивичев Сила Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1882 ст.
Сын: Капичев Емельян Федорович
Отец ребёнка: Капичев Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1910 ст.
Ермолово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область