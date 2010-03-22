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Ясинов Илья Семенович

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Место рождения

с. Дмитриевское Алма-Атинской области

Дата рождения

02.08.1924

Дата смерти

22.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1924

Отец: Ясинов Семён Андреевич

Мать: Ясинова Татьяна Георгиевна

с. Дмитриевское Алма-Атинской области
Рождение ребёнка
17.06.1948

Дочь: Глушанкова Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Ясинова Нина Михеевна

с. Чат-Куль
Рождение ребёнка
20.11.1949

Сын: Ясинов Владмир Ильич

Мать ребёнка: Ясинова Нина Михеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.03.2010
Москва, Россия
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