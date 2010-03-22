Ясинов Илья Семенович
Место рожденияс. Дмитриевское Алма-Атинской области
Дата рождения02.08.1924
Дата смерти22.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1924
Отец: Ясинов Семён Андреевич
с. Дмитриевское Алма-Атинской области
Рождение ребёнка
17.06.1948
Дочь: Глушанкова Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Ясинова Нина Михеевна
с. Чат-Куль
Рождение ребёнка
20.11.1949
Сын: Ясинов Владмир Ильич
Мать ребёнка: Ясинова Нина Михеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.03.2010
Москва, Россия