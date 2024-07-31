Маслов (Плетнев) Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов (Плетнев) Роман

Место рождения

Курская область, Льговский район, Большие Угоны

Дата рождения

17.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1879

Отец: Маслов (Плетнев) Никита

Мать: Плетнева Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маслова) Мария

Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маслова) Александра

Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Маслов Яков

Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна

Рождение ребёнка
05.08.1909

Сын: Маслов Павел

Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: (Маслова) Полина (Пелагея)

Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Маслов Плетнев Василий

Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.11.1916

Дочь: (Плетнева) Екатерина

Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Маслов Алексей Романович

Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна

Смерть
Неизвестно

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