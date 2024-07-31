Маслов (Плетнев) Роман
Место рожденияКурская область, Льговский район, Большие Угоны
Дата рождения17.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1879
Отец: Маслов (Плетнев) Никита
Мать: Плетнева Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маслова) Мария
Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маслова) Александра
Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Маслов Яков
Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна
Рождение ребёнка
05.08.1909
Сын: Маслов Павел
Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: (Маслова) Полина (Пелагея)
Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна
Рождение ребёнка
22.01.1914
Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна
Рождение ребёнка
20.11.1916
Дочь: (Плетнева) Екатерина
Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Маслова (Найденкова) Татьяна
Смерть
Неизвестно