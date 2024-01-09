Гапетченко Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти18.02.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1912
Дочь: (Гапетченко) Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.05.1914
Сын: Гапетченко Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Гапетченко Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна
Смерть
18.02.1917
Рождение ребёнка
08.09.1917
Сын: Гапетченко Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна