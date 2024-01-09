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Гапетченко Яков Иванович

Место рождения

Удайцы, Чернігівська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

18.02.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Удайцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.01.1912

Дочь: (Гапетченко) Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.05.1914

Сын: Гапетченко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Гапетченко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна

Смерть
18.02.1917
Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.09.1917

Сын: Гапетченко Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

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