Кузнецов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1989
Дочь: Кузнецова Алиса Викторовна
Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
18.08.1994
Дочь: Кузнецова Василиса Викторовна
Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно