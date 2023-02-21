Кузнецов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1989

Дочь: Кузнецова Алиса Викторовна

Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
18.08.1994

Дочь: Кузнецова Василиса Викторовна

Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Надежда Викторовна

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