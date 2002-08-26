Ostermiller Frederick
Место рожденияNewdale, Fremont, Idaho, USA
Дата рождения17.11.1924
Дата смерти26.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1924
Отец: Ostermiller Johan John
Мать: Ostermiller Mary
Newdale, Fremont, Idaho, USA
Место жительства
1930
Moody, Madison, Idaho
Место жительства
1935
R, Yellowstone, Montana
Место жительства
1940
School District 10 Scandia, Yellowstone, Montana
Смерть
26.08.2002
Billings, Yellowstone, Montana, United States of America