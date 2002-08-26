Ostermiller Frederick — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ostermiller Frederick

Место рождения

Newdale, Fremont, Idaho, USA

Дата рождения

17.11.1924

Дата смерти

26.08.2002

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1924

Отец: Ostermiller Johan John

Мать: Ostermiller Mary

Newdale, Fremont, Idaho, USA
Место жительства
1930
Moody, Madison, Idaho
Место жительства
1935
R, Yellowstone, Montana
Место жительства
1940
School District 10 Scandia, Yellowstone, Montana
Смерть
26.08.2002
Billings, Yellowstone, Montana, United States of America
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