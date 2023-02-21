Суханова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1903

Сын: Писарев Василий Маркелович

Отец ребёнка: Писарев Маркел Гаврилович

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарев Маркел Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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