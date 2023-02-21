Суханова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1903
Сын: Писарев Василий Маркелович
Отец ребёнка: Писарев Маркел Гаврилович
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно