Тимоничева (Ромашева) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимоничева (Ромашева) Анна Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Ромашев Стефан Васильевич

Мать: Ромашева Евдокия Варламова

Бракосочетание
21.01.1911

Муж: Тимоничев Константин Иоаннович

Рождение ребёнка
30.11.1911

Сын: Тимоничев Николай Константинович

Отец ребёнка: Тимоничев Константин Иоаннович

Рождение ребёнка
19.04.1913

Сын: Тимоничев Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Тимоничев Константин Иоаннович

Рождение ребёнка
30.07.1915

Сын: Тимоничев Александр Константинович

Отец ребёнка: Тимоничев Константин Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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