Тимоничева (Ромашева) Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
21.01.1911
Рождение ребёнка
30.11.1911
Сын: Тимоничев Николай Константинович
Отец ребёнка: Тимоничев Константин Иоаннович
Рождение ребёнка
19.04.1913
Сын: Тимоничев Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Тимоничев Константин Иоаннович
Рождение ребёнка
30.07.1915
Сын: Тимоничев Александр Константинович
Отец ребёнка: Тимоничев Константин Иоаннович
Смерть
Неизвестно