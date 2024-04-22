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Вьялкин Федор Константинович

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вьялкин Константин Федорович

Мать: Вьялкина Анна Ильинична

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Вьялкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Вьялкина Анастасия Федоровна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.06.1909

Сын: Вьялкин Валериан Федорович

Мать ребёнка: Вьялкина Анастасия Федоровна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.12.1910

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Вьялкина Анастасия Федоровна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Анастасия Федоровна

Смерть
Неизвестно
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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