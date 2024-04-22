Вьялкин Федор Константинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Вьялкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Вьялкина Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
01.06.1909
Сын: Вьялкин Валериан Федорович
Мать ребёнка: Вьялкина Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
01.12.1910
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Вьялкина Анастасия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно