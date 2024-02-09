Крупко Василий Васильевич
Место рожденияНевиномысск
Дата рождения31.12.1979
Дата смерти01.06.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Крупко Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.1928
Ставрополь
Рождение ребёнка
31.05.1931
Сын: Крупко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Крупко Лидия Ивановна
Ставрополь
Смерть
01.06.1979
Ставрополь
Рождение
31.12.1979
Отец: Крупко Василий
Невиномысск
Похороны
Неизвестно
Ставрополь, Игнатьевское кладбище