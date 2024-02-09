Крупко Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупко Василий Васильевич

Крупко Василий Васильевич

avatar

Место рождения

Невиномысск

Дата рождения

31.12.1979

Дата смерти

01.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924

Сын: Крупко Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1928

Сын: Крупко Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ставрополь
Рождение ребёнка
31.05.1931

Сын: Крупко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Крупко Лидия Ивановна

Ставрополь
Смерть
01.06.1979
Ставрополь
Рождение
31.12.1979

Отец: Крупко Василий

Мать: не указана

Невиномысск
Похороны
Неизвестно
Ставрополь, Игнатьевское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close