Назаренко (дев.Шляхта) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко (дев.Шляхта) Александра Петровна

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

23.05.1926

Дата смерти

04.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1926

Отец: не указан

Мать: Шляхта (Литвинова по первому мужу) (дев.Александровская) Мария Афанасьевна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.07.1949

Сын: Назаренко Иван Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
04.07.2005
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

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