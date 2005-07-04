Назаренко (дев.Шляхта) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения23.05.1926
Дата смерти04.07.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1926
Отец: не указан
Мать: Шляхта (Литвинова по первому мужу) (дев.Александровская) Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.07.1949
Сын: Назаренко Иван Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
04.07.2005