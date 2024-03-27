Тарзиманова (Красикова) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарзиманова (Красикова) Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1922

Дата смерти

06.12.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

195 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.195

Дочь: Лихоманова Нина Гаммаровна

Отец ребёнка: Тарзиманов Гаммар

Рождение
26.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарзиманов Гаммар

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
06.12.1990
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