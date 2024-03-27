Тарзиманова (Красикова) Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1922
Дата смерти06.12.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.195
Дочь: Лихоманова Нина Гаммаровна
Отец ребёнка: Тарзиманов Гаммар
Рождение ребёнка
09.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарзиманов Гаммар
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
06.12.1990