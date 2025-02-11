Варфоломеева Марфа Трофимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Варфоломеева Марфа Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломеев Марк Никитич

Рождение ребёнка
21.08.1886

Дочь: (Варфоломеева) Васса Марковна

Отец ребёнка: Варфоломеев Марк Никитич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.09.1903

Сын: Варфоломеев Михаил Маркович

Отец ребёнка: Варфоломеев Марк Никитич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

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