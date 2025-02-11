Варфоломеева Марфа Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1886
Дочь: (Варфоломеева) Васса Марковна
Отец ребёнка: Варфоломеев Марк Никитич
Рождение ребёнка
18.09.1903
Сын: Варфоломеев Михаил Маркович
Отец ребёнка: Варфоломеев Марк Никитич