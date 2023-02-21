Потапова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Потапов Иван Петрович

Отец ребёнка: Потапов Петр

Рождение ребёнка
07.03.1903

Сын: Потапов Василий Петрович

Отец ребёнка: Потапов Петр

Рождение ребёнка
1905

Сын: Потапов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Потапов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Потапов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Потапов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Александр Петрович

Отец ребёнка: Потапов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Петр

Смерть
Неизвестно
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