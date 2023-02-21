Потапова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Потапов Петр
Рождение ребёнка
07.03.1903
Отец ребёнка: Потапов Петр
Рождение ребёнка
1905
Сын: Потапов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Потапов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Потапов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Потапов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Александр Петрович
Отец ребёнка: Потапов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапов Петр
Смерть
Неизвестно