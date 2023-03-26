Шестаков Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шестаков Данил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шестаков Герасим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шестаков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Шестаков Трифон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1913
Михайловка, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
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