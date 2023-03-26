Шестаков Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шестаков Герасим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Шестаков Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1913
Михайловка, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан