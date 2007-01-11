Юдчиц Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1929
Дата смерти11.01.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Юркевич (Юдчиц) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Юдчиц (Косевич) Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Мозырко (Юдчиц) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Юдчиц (Косевич) Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Юдчиц (Косевич) Мария Лукьяновна
Смерть
11.01.2007