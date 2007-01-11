Юдчиц Николай Николаевич 09.03.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдчиц Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1929

Дата смерти

11.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдчиц (Косевич) Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Юркевич (Юдчиц) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Юдчиц (Косевич) Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Мозырко (Юдчиц) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Юдчиц (Косевич) Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Юдчиц Николай Николаевич

Мать ребёнка: Юдчиц (Косевич) Мария Лукьяновна

Смерть
11.01.2007

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