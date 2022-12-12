Талавира (Трухнина) МАРИЯ ГЕНАДЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талавира (Трухнина) МАРИЯ ГЕНАДЬЕВНА

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Место рождения

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край

Дата рождения

07.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1989

Отец: Трухнин ГЕНАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать: Шушакова ГАЛИНА

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
2012

Дочь: Талавира АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: не указан

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
2019

Сын: Талавира ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: не указан

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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