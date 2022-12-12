Талавира (Трухнина) МАРИЯ ГЕНАДЬЕВНА
Место рождения
Дата рождения07.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1989
Отец: Трухнин ГЕНАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать: Шушакова ГАЛИНА
Рождение ребёнка
2012
Дочь: Талавира АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2019
Сын: Талавира ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан