Серова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

22 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Иван

Рождение ребёнка
22

Дочь: (Серова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Серов Иван

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