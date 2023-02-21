Легконравов Александр Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения27.07.1915
Дата смерти14.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1915
Россия
Бракосочетание
01.01.1934
Россия
Рождение ребёнка
15.11.1934
Дочь: Жданова Вера Александровна
Мать ребёнка: Легконравова Александра Арсентьевна
Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1941
Дочь: Хвоина Нина Александровна
Мать ребёнка: Легконравова Александра Арсентьевна
Владимир-Волынский, Волинська область
Рождение ребёнка
15.11.1946
Дочь: Болгова Галина Александровна
Мать ребёнка: Легконравова Александра Арсентьевна
Рождение ребёнка
10.07.1949
Дочь: Козлова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Легконравова Александра Арсентьевна
Рождение ребёнка
27.03.1951
Сын: Легконравов Борис Александрович
Мать ребёнка: Легконравова Александра Арсентьевна
Россия
Рождение ребёнка
05.09.1952
Сын: Легконравов Николай Александрович
Мать ребёнка: Легконравова Александра Арсентьевна
Рождение ребёнка
31.12.1953
Дочь: Прошутинская Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Легконравова Александра Арсентьевна
Военная служба
Неизвестно
Смерть
14.08.1981
Причина смерти: Стенозирующий коронароатеросклероз