Легконравов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛегконравов Александр Васильевич

Легконравов Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

27.07.1915

Дата смерти

14.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1915

Отец: Легконравов Василий Дмитриевич

Мать: Легконравова Мария Аркадьевна

Россия
Бракосочетание
01.01.1934

Жена: Легконравова Александра Арсентьевна

Россия
Рождение ребёнка
15.11.1934

Дочь: Жданова Вера Александровна

Мать ребёнка: Легконравова Александра Арсентьевна

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1941

Дочь: Хвоина Нина Александровна

Мать ребёнка: Легконравова Александра Арсентьевна

Владимир-Волынский, Волинська область
Рождение ребёнка
15.11.1946

Дочь: Болгова Галина Александровна

Мать ребёнка: Легконравова Александра Арсентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.07.1949

Дочь: Козлова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Легконравова Александра Арсентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.03.1951

Сын: Легконравов Борис Александрович

Мать ребёнка: Легконравова Александра Арсентьевна

Россия
Рождение ребёнка
05.09.1952

Сын: Легконравов Николай Александрович

Мать ребёнка: Легконравова Александра Арсентьевна

Рождение ребёнка
31.12.1953

Дочь: Прошутинская Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Легконравова Александра Арсентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
Неизвестно
Смерть
14.08.1981
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Стенозирующий коронароатеросклероз
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close