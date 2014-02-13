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Косенко Ростислав Сергеевич
Косенко Ростислав Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.2014
Пол
Мужской
Отец
Косенко Сергей Васильевич
1981 г.р.
Мать
Замарацкая Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2014
Отец:
Косенко Сергей Васильевич
Мать:
Замарацкая Татьяна
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