Чугаев Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугаев Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1969

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.
2011 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1969

Отец: Чугаев Алексей Петрович

Мать: Чугаева Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
27.12.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чугаева Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
11.01.2009

Дочь: Чугаева Софья Павловна

Мать ребёнка: Чугаева Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
05.05.2011

Дочь: Чугаева Арина Павловна

Мать ребёнка: Чугаева Людмила Анатольевна

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