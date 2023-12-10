Бойкиня Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойкиня Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бойкин Калина Даниилович

Отец ребёнка: Бойкиня Данииил Кириллович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бойкина Александра Данииловна

Отец ребёнка: Бойкиня Данииил Кириллович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бойкина Фекла Данииловна

Отец ребёнка: Бойкиня Данииил Кириллович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Бойкина Анна Данииловна

Отец ребёнка: Бойкиня Данииил Кириллович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бойкина Соломония Данииловна

Отец ребёнка: Бойкиня Данииил Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойкиня Данииил Кириллович

Смерть
1950
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