Бойкиня Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Бойкиня Данииил Кириллович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Бойкина Александра Данииловна
Отец ребёнка: Бойкиня Данииил Кириллович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Бойкина Фекла Данииловна
Отец ребёнка: Бойкиня Данииил Кириллович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Бойкина Анна Данииловна
Отец ребёнка: Бойкиня Данииил Кириллович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бойкина Соломония Данииловна
Отец ребёнка: Бойкиня Данииил Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950