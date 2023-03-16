Вольнославская (Рыболовлева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольнославская (Рыболовлева) Мария Михайловна

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Место рождения

Повенецкий уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия

Дата рождения

05.08.1893

Дата смерти

Около 1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1893

Отец: Рыболовлев Михаил Захарович

Мать: Рыболовлева Лидия Ивановна

Повенецкий уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольнославский Иван Иванович

Смерть
Около 1949
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Захоронение: Шуваловское кладбище, Санкт-Петербург, Россия
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