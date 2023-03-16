Вольнославская (Рыболовлева) Мария Михайловна
Место рожденияПовенецкий уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия
Дата рождения05.08.1893
Дата смертиОколо 1949
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1893
Повенецкий уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1949
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Захоронение: Шуваловское кладбище, Санкт-Петербург, Россия