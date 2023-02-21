Карпов Валерий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1961
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1961
Рождение ребёнка
19.08.1989
Дочь: Никанорова Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: Карпова Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
16.03.1993
Дочь: Карпова Марина Валерьевна
Мать ребёнка: Карпова Наталья Анатольевна
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно