Карпов Валерий Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Валерий Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1961

Отец: Карпов Виталий Михайлович

Мать: Карпова Валентина Серафимовна

Рождение ребёнка
19.08.1989

Дочь: Никанорова Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: Карпова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
16.03.1993

Дочь: Карпова Марина Валерьевна

Мать ребёнка: Карпова Наталья Анатольевна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Артур Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Наталья Анатольевна

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