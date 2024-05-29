Райкова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райкова Анна Тимофеевна

Место рождения

Корякино, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Корякино, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райков Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
19.03.1908

Сын: Райков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Райков Василий Игнатьевич

Митронино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1915

Сын: Райков Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Райков Василий Игнатьевич

Митронино, Удомельский, Тверская область
Место жительства
С 1930 по 1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
коломенская 5 кв 9 у сына
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
похоронена на серафимовском кладбище

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