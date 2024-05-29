Райкова Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1908
Отец ребёнка: Райков Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
06.05.1915
Сын: Райков Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Райков Василий Игнатьевич
Место жительства
С 1930 по 1941
коломенская 5 кв 9 у сына
Смерть
Неизвестно
похоронена на серафимовском кладбище