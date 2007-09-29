Сердюк Епифан Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Сердюк Гордей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сердюк Василий
Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сердюк Григорий Епифанович
Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
22.02.1921
Дочь: Новикова Екатерина Епифановна
Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна
с. Чеховка, Федоровский р-н, Кустанайская область
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна
Смерть
Неизвестно