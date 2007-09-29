Сердюк Епифан Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк Епифан Гордеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Сердюк Гордей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Сердюк Трофим Епифанович

Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сердюк Василий

Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сердюк Андрей Епифанович

Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Сердюк Иван Епифанович

Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сердюк Григорий Епифанович

Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Сердюк Федор Епифанович

Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сердюк Петр Епифанович

Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
22.02.1921

Дочь: Новикова Екатерина Епифановна

Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна

с. Чеховка, Федоровский р-н, Кустанайская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сердюк Михаил Епифанович

Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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