Нечаев-Мальцов Юрий Степанович
Место рождения
Дата рождения23.10.1834
Дата смерти21.10.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1880 по 1913
Место жительства
По 1880
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.10.1913