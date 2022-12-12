Нечаев-Мальцов Юрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев-Мальцов Юрий Степанович

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Место рождения

Полибино, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.10.1834

Дата смерти

21.10.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Полибино, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1880 по 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1880
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.10.1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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