Елисеев Родион Лукич
Место рождения
Дата рождения03.11.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1815 ст.
Отец: Елисеев Лука Семенович
Долго не могла найти запись в МК на него, пока все-таки мы не пришли к коллективному решению, что была ошибка, и вместо Луки отцом записан Дмитрий. Дмитрий есть, но по всем записям у него 4 дочери, сы... Показать все
Арест
1826 ст.
в РС мещан запись, что отослан на поселение в 1826 г.
Рождение ребёнка
13.11.1839 ст.
Сын: Елисеев Михаил Родионович
Мать ребёнка: не указана
Свердловское, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Елисеева Ефимия (Афимья) Прокопьевна
Полдневая, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Гражданство
Неизвестно
Смерть
Неизвестно