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Елисеев Родион Лукич

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Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

03.11.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1815 ст.

Отец: Елисеев Лука Семенович

Мать: Елисеева Федосья Ивановна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Долго не могла найти запись в МК на него, пока все-таки мы не пришли к коллективному решению, что была ошибка, и вместо Луки отцом записан Дмитрий. Дмитрий есть, но по всем записям у него 4 дочери, сы... Показать все
Арест
1826 ст.
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
в РС мещан запись, что отослан на поселение в 1826 г.
Рождение ребёнка
13.11.1839 ст.

Сын: Елисеев Михаил Родионович

Мать ребёнка: не указана

Свердловское, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Елисеев Павел Родионович

Мать ребёнка: Елисеева Ефимия (Афимья) Прокопьевна

Полдневая, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Ефимия (Афимья) Прокопьевна

Гражданство
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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