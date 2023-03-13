Лебедева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1831
Дочь: Колачева Александра Павловна
Отец ребёнка: Лебедев Павел Тимофеевич
Кимры, город Кимры, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно