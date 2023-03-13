Лебедева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1831

Дочь: Колачева Александра Павловна

Отец ребёнка: Лебедев Павел Тимофеевич

Кимры, город Кимры, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Павел Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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