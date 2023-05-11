Покрашенко (Строжевчук) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокрашенко (Строжевчук) Мария Павловна

Покрашенко (Строжевчук) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Около ?.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрашенко Арсентий Захарович

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Покрашенко Петр Арсентьевич

Отец ребёнка: Покрашенко Арсентий Захарович

Рождение ребёнка
06.09.1930

Сын: Покрашенко Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: Покрашенко Арсентий Захарович

Ширяевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Покрашенко Виктор (Виталий) Арсентьевич

Отец ребёнка: Покрашенко Арсентий Захарович

Ширяевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Покрашенко Владимир Арсентьевич

Отец ребёнка: Покрашенко Арсентий Захарович

Ширяевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Около ?.05.1976

Мы используем куки для улучшения работы сайта.