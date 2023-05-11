Покрашенко (Строжевчук) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиОколо ?.05.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Покрашенко Петр Арсентьевич
Отец ребёнка: Покрашенко Арсентий Захарович
Рождение ребёнка
06.09.1930
Сын: Покрашенко Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: Покрашенко Арсентий Захарович
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Покрашенко Виктор (Виталий) Арсентьевич
Отец ребёнка: Покрашенко Арсентий Захарович
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Покрашенко Владимир Арсентьевич
Отец ребёнка: Покрашенко Арсентий Захарович
Смерть
Около ?.05.1976