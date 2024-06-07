Койденко Фёдор Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1926
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1926
Рождение ребёнка
14.11.1949
Дочь: (Галкина) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Койденко (Галкина) Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
02.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Койденко (Галкина) Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
16.02.1961
Сын: Койденко Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Койденко (Галкина) Прасковья Никитична