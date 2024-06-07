Койденко Фёдор Георгиевич 29.12.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Койденко Фёдор Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1926

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1926

Отец: Койденко Георгий Андреевич

Мать: (Койденко) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
14.11.1949

Дочь: (Галкина) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Койденко (Галкина) Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
02.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Койденко (Галкина) Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
16.02.1961

Сын: Койденко Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Койденко (Галкина) Прасковья Никитична

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