Коноваленко Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовицкий Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Дубовицкий Василий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1937
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Дубовицкий Василий Иосифович
Рождение ребёнка
19.12.1937
Сын: Дубовицкий Борис Васильевич
Отец ребёнка: Дубовицкий Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Дубовицкий Александр Васильевич
Отец ребёнка: Дубовицкий Василий Иосифович
Смерть
Неизвестно