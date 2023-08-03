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Коноваленко Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовицкий Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Дубовицкий Василий Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовицкий Василий Иосифович

Рождение ребёнка
18.12.1937

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Дубовицкий Василий Иосифович

Рождение ребёнка
19.12.1937

Сын: Дубовицкий Борис Васильевич

Отец ребёнка: Дубовицкий Василий Иосифович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Дубовицкий Александр Васильевич

Отец ребёнка: Дубовицкий Василий Иосифович

Смерть
Неизвестно

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