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Козлов Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Козлов Николай Иванович

Мать: Неизвестная

Бракосочетание
18.01.1904

Жена: Анна Симеонова

Серково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.10.1904

Дочь: Козлова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Анна Симеонова

Рождение ребёнка
12.08.1913

Дочь: Козлова Вера Павловна

Мать ребёнка: Анна Симеонова

Смерть
Неизвестно

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