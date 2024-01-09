Козлов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Козлов Николай Иванович
Мать: Неизвестная
Бракосочетание
18.01.1904
Жена: Анна Симеонова
Серково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.10.1904
Дочь: Козлова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Анна Симеонова
Рождение ребёнка
12.08.1913
Дочь: Козлова Вера Павловна
Мать ребёнка: Анна Симеонова
Смерть
Неизвестно