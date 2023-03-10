Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Салеев Степан Антонов

Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Салеев Александр Антонов

Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов

Рождение ребёнка
07.03.1841

Сын: Салеев Никифор Антонов

Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салеев Антон Иванов

Смерть
Неизвестно
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