Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов
Рождение ребёнка
07.03.1841
Отец ребёнка: Салеев Антон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салеев Антон Иванов
Смерть
Неизвестно