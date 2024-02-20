Долгая / Довгая / Параскева Пантелеймоновна
Место рождениямест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Дата рождения1795
Дата смерти15.12.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1821
Сын: Долгий / Довгий / Павел Иванович
Отец ребёнка: Долгий Довгий Иван
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1822
Сын: Долгий / Довгий / Федор Иванович
Отец ребёнка: Долгий Довгий Иван
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Смерть
15.12.1883
Причина смерти: Естественная смерть/старость