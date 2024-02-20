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Долгая / Довгая / Параскева Пантелеймоновна

Место рождения

мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия

Дата рождения

1795

Дата смерти

15.12.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1821

Сын: Долгий / Довгий / Павел Иванович

Отец ребёнка: Долгий Довгий Иван

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Долгий / Довгий / Федор Иванович

Отец ребёнка: Долгий Довгий Иван

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Смерть
15.12.1883
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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