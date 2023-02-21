Безсонова Елена Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти01.10.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1895
г.Иркутск
Рождение ребёнка
27.05.1897
Сын: Безсонов Константин Константинович
Отец ребёнка: Безсонов Константин Романович
г.Иркутск
Смерть
01.10.1934
Барнаул, Алтайского края Россия