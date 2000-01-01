Цыплаков Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплаков Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1971

Сын: Цыплаков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Прибылова Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
22.11.1972

Сын: Цыплаков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Прибылова Людмила Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прибылова Людмила Федоровна

Смерть
Неизвестно
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