Цыплаков Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1971
Сын: Цыплаков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Прибылова Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
22.11.1972
Сын: Цыплаков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Прибылова Людмила Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно