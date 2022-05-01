Федотов Егор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Егор Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2022

Отец: не указан

Мать: Федотова Татьяна Васильевна

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