Княжева Авдотья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княжева Авдотья Прокофьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1829 ст.

Сын: Княжев Никанор Кузьмич

Отец ребёнка: Княжев Кузьма Захарович

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Музыкина Степанида Кузьминична

Отец ребёнка: Княжев Кузьма Захарович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Княжев Семен Кузьмич

Отец ребёнка: Княжев Кузьма Захарович

Смерть
Неизвестно
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