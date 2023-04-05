Княжева Авдотья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1829 ст.
Отец ребёнка: Княжев Кузьма Захарович
Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Музыкина Степанида Кузьминична
Отец ребёнка: Княжев Кузьма Захарович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Княжев Семен Кузьмич
Отец ребёнка: Княжев Кузьма Захарович
Смерть
Неизвестно