(Танющева) Евдокия Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1853
Дата смерти01.01.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Танющев Ефим Владимирович
Отец ребёнка: Танющев Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Танющев Владимир Тимофеевич
Смерть
01.01.1910