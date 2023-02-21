(Танющева) Евдокия Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Танющева) Евдокия Мартиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1853

Дата смерти

01.01.1910

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танющев Ефим Владимирович

Отец ребёнка: Танющев Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Танющев Владимир Тимофеевич

Смерть
01.01.1910
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